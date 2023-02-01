Средняя цена нефти Urals в январе 2023 года упала в 1,7 раза

Средняя стоимость нефти Urals существенно снизилась в январе 2023 года Фото: REUTERS

Средняя стоимость нефти бренда Urals в январе 2023 года составила 49,48 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ, опубликованных в среду, 1 февраля. Это в 1,7 раза ниже, чем в декабре 2022-го.

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2023 года сложилась в размере 49,48 доллара за баррель, что в 1,7 раз ниже, чем в январе 2022 года (85,64 доллара за баррель)", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

Напомним, 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Как писал сайт KP.RU, ЕС прекращает покупки нефти из России, перевозимой на танкерах. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.

Тем не менее президент России Владимир Путин исключил потери для бюджета из-за введения потолка цен на российскую нефть, поскольку предложенный лимит соответствует тем ценам, по которым РФ продает сырье.