Российские войска уничтожили две моторные лодки на Херсонском направлении у озера Круглик Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие уничтожили две моторные лодки на Херсонском направлении у озера Круглик. Об этом 1 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, ВС РФ ликвидировали до 10 человек украинского десанта.

По данным военного ведомства, во процессе контрбатарейной борьбы российскими силами были уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области.

Также в этот день советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удары по колоннам украинских войск, которые передвигались по трассе Часов Яр - Артемовск.

А до этого российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 80 украинских военных, три бронемашины и два танка. Как следует из представленных данных, российским военнослужащим удалось занять выгодные рубежи и позиции.