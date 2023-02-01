«Транснефть» подтвердила попытку обстрела нефтепровода «Дружба» в Брянской области

Нефтепровод работает штатно Фото: REUTERS

Компания «Транснефть» заявила, что в минувший вторник, 31 января, была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба». В сообщении уточняется, что на данный момент нефтепровод работает штатно, а пострадавших в результате происшествия нет.

«Вчера вечером была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково … В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады», - приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря, советника президента «Транснефти» Игоря Демина.

Пресс-секретарь уточнил, что данная станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе и в разовом режиме, а последний раз она была включена всего на несколько часов, и это было в 2022 году.

Как передает РИА Новости, в экстренных службах сообщили, что боеприпас, выпущенный с Украины, упал в поле в Новозыбковском районе Брянской области.