PayPal готовится уволить две тысячи сотрудников из-за экономических проблем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания PayPal объявила о планах сократить 2000 человек (около 7%) своих сотрудников, причем эти увольнения ожидаются в ближайшие недели.

- Мы сократим наш персонал примерно на 2000 штатных сотрудников ... Эти сокращения произойдут в ближайшие недели, - проинформировали в компании.

Как сообщил президент и гендиректор Дэн Шульман, некоторые подразделения организации пострадают больше, чем другие. Причина такого решения руководства связана со "сложными макроэкономическими условиями", уточнил он.

Напомним, международная платежная система PayPal с 31 июля 2020 года прекратила переводы между пользователями внутри России. Для пользователей остались только международные платежи. Это связано с поправками в закон "О национальной платежной системе". По нему запрещено передавать данные о внутрироссийских платежах за рубеж. Как сообщали в PayPal, прибыль компании по внутрироссийским платежам была мизерной – всего 4%.