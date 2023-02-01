Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире1 февраля 2023 12:40

PayPal готовится уволить две тысячи сотрудников из-за экономических проблем

Некоторые подразделения организации пострадают больше, чем другие, заявили в компании
София ГОНЧАРОВА
PayPal готовится уволить две тысячи сотрудников из-за экономических проблем

PayPal готовится уволить две тысячи сотрудников из-за экономических проблем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания PayPal объявила о планах сократить 2000 человек (около 7%) своих сотрудников, причем эти увольнения ожидаются в ближайшие недели.

- Мы сократим наш персонал примерно на 2000 штатных сотрудников ... Эти сокращения произойдут в ближайшие недели, - проинформировали в компании.

Как сообщил президент и гендиректор Дэн Шульман, некоторые подразделения организации пострадают больше, чем другие. Причина такого решения руководства связана со "сложными макроэкономическими условиями", уточнил он.

Напомним, международная платежная система PayPal с 31 июля 2020 года прекратила переводы между пользователями внутри России. Для пользователей остались только международные платежи. Это связано с поправками в закон "О национальной платежной системе". По нему запрещено передавать данные о внутрироссийских платежах за рубеж. Как сообщали в PayPal, прибыль компании по внутрироссийским платежам была мизерной – всего 4%.