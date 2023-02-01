Матвиенко заявила, что Россия готова к реальным переговорам по ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия готова к переговорам по ситуации на Украине, если и киевский режим проявит реальную готовность к ним, об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять», - сообщила Матвиенко.

Политик подчеркнула, что переговоры есть переговоры. Но если киевский режим будет готов к реальным переговорам, мы этого не видим.

По словам Матвиенко, США заинтересованы не в завершении этого конфликта, а в его эскалации и затягивании.

Спикер пояснила, что никаких призывов к миру нет, никакого понуждения к миру нет, они продолжают свою агрессивную политику.

Как писал сайт KP.RU, 15 ноября 2022 года глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо являются нереалистичными и не адекватными ситуации.

23 января 2023 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент условий для переговоров Москвы и Киева не существует «ни де-факто, ни де-юре».

Он отметил, что «мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима».

23 января Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров, а те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они будут отказываться, тем сложнее будет найти решение.