Швейцария решила пересмотреть отношения с Россией в новой внешнеполитической стратегии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Швейцарии решили пересмотреть свои отношения с Россией при составлении новой внешнеполитической стратегии, сообщает Министерство иностранных дел страны.

«Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии», – говорится в отчете на сайте МИД Швейцарии.

Как заявили в ведомстве, отказ России «принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в РФ» является свидетельством того, что «продвижение мира находится в очень сложной ситуации».

В отчете также осуждается российская военная спецоперация на Украине и отмечается, что Швейцария присоединилась с санкциям против Москвы со стороны Евросоюза. Вместе с тем подчеркивается, что Берн всегда руководствуется своим нейтральным положением и продолжает придерживаться международного права.

Напомним, ранее МИД Швейцарии заявил о готовности представлять интересы Украины в России. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Берн и Киев договорились об этом, уточнив, что ожидают согласия Москвы.

Министерство иностранных дел РФ в свою очередь заявило, что Швейцария не может представлять интересы Украины в России, поскольку страна утратила свой нейтральный статус.