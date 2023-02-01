В ЦАР задержаны четыре сотрудника DHL в деле о покушении на главу Русского дома Фото:соцсети

Четыре сотрудника компании DHL задержаны по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в полиции ЦАР.

«По итогам этих расследований по ордеру на задержания помещены (под стражу) четверо подозреваемых: трое мужчин и одна женщина», - сказал источник.

Полицейский отметил, что ожидается процесс, который будет организован прокуратурой Банги.

По его словам, все четверо являются сотрудниками компании DHL. При этом свою причастность они не признают.

Он уточнил, что до сих пор все они отрицали факты, по которым в отношении них ведется преследование.

Как писал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения.

17 декабря 2022 года источник в дипмиссии сообщал, что госпитализированный после покушения Дмитрий Сытый в скором времени будет выписан из больницы.

В российском посольство отмечали, что новой информации о ходе расследования на данный момент не поступало.

Напомним, глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявлял, что ранее Сытый уже получал угрозы, а позже появилось сообщение о том, что на месте покушения обнаружена записка с угрозой.

В МИД РФ этот инцидент называли преступной акцией, которая была попыткой навредить отношениям двух стран.