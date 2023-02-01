Дмитрий Артюхов посетил восстановленные Ямалом в Волновахе социальные объекты

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вместе с председателем правительства Донецкой Народной Республики Виталием Хоценко побывали с рабочей поездкой в Волновахе. С лета 2022 года округ курирует там строительство и восстановление разрушенных социальных объектов. Всего их 49, частично работы уже завершены – в школах и детсадах, во Дворце культуры и некоторых медицинских объектах.

Дмитрий Артюхов поблагодарил ямальских строителей за высокие темпы, с которыми важные для населения объекты возвращаются к жизни. Так, всего за два месяца лета была полностью восстановлена четвертая городская школа и прилегающая к ней территория. К началу учебного года ученики сели за парты. В школе восстановили и утеплили кровлю, возвели новые стены, здание приобрело новые теплые окна и яркие фасады. Внутри и снаружи установлена система видеонаблюдения. Школа полностью оборудована новой мебелью, компьютерами, учебниками, посудой. Полностью восстановлены инженерные коммуникации: электрика, тепло-, водоснабжение.

На территории района обновили детские сады и школы – всего 21 объект. В самой Волновахе восстановили общежитие.

Во Дворце культуры уже проходят выступления артистов и занятия секций – его открыли перед Новым годом. Строители восстановили стены, кровлю и окна, все инженерные коммуникации, внешние и внутренние отделочные работы. Здание оборудовали мебелью, всей необходимой техникой, в том числе специальным звуковым и сценическим оборудованием.

«Большой комплекс восстановительных работ проводим в системе здравоохранения. Видно, что в больничном городке уже очень многое сделано, но еще работы продолжаются. Счет идет на месяцы и скоро все объекты волновахской больницы будут готовы, - отметил Дмитрий Артюхов. - Запустили станцию переливания крови – самый главный объект для системы здравоохранения Донбасса, он стоял у нас в приоритете. Станция будет работать не только для нужд одного района, ее цель гораздо шире».

В одном из корпусов больничного городка врачи уже ведут прием. К осени строители планируют полностью завершить работы большого объекта здравоохранения. Больницу оснастят самым современным оборудованием для диагностики и лечения: МРТ, маммограф, рентген. Во время визита Дмитрий Артюхов вручил врачам ключи от четырех новых машин скорой помощи.

«Жизнь в городе становится лучше, жители возвращаются обратно. Обычно за такие короткие сроки объекты не строят нигде, а у нас мы видим, как быстро и качественно восстанавливается город. Спасибо Ямалу за теплые сердца и титанический труд», – сказал Виталий Хоценко.

На встрече Дмитрия Артюхова и главы ДНР Дениса Пушилина обсудили задачи восстановления Волновахского района. Как отметил губернатор, сейчас приоритетная задача, которая стоит перед ямальскими строителями – восстановление жилых домов.