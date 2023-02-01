Саакашвили в суде завещал похоронить его сердце на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе судебного заседания в среду, 1 февраля, сказал о том, что его сердце должно быть похоронено в украинской столице.

В Тбилисском городском суде в среду, 1 февраля, проходит новое заседание по делу о возможной отсрочке наказания экс-президенту Грузии из-за состояния здоровья. Саакашвили решил выступить на украинском языке, а его речь пришлось транслировала переводчица. Он также попытался снять майку для того, чтобы показать свое истощенное тело, однако именно в этот момент видеосвязь была прервана.

«Я абсолютно уверен в нашей победе, но если я не доживу до победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», - сказал бывший глава Грузии во время видеосвязи.

Напомним, днем ранее, 31 января, появилось сообщение о том, что Саакашвили переводят в реанимацию в тяжелом состоянии. Политик прекратил начатую несколько часов до этого голодовку после призыва членов Европарламента.