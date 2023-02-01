Япония направит Украине 170 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония направиоа Украине 170 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры, сообщает украинское Министерство инфраструктуры.

«Правительство Японии выделило 170 миллионов на восстановление Украины. Средства пойдут на реализацию проектов по экстренному восстановлению, в том числе на восстановление критической инфраструктуры», – сказано в Facebook* ведомства.

Как уточнили в министерстве, помощь будет предоставлена в виде гранта от Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA). Она предполагает предоставление японскими компаниями товаров и услуг, необходимых для восстановления.

Напомним, ранее направить Украине пакет «многолетней помощи» решили власти Норвегии. По словам премьер-министра королевства Йонаса-Гар Стёре, Осло «поможет сохранить гражданскую инфраструктуру Украины и одновременно окажет военную поддержку». Пакет предполагает также оказание помощи странам, пострадавшим вследствие конфликта на Украине.

*Продукт корпорации Meta, признанной в России экстремистской