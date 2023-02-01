Spiegel: британцы столкнулись с историческим ростом цен на электричество, газ и продовольствие Фото: REUTERS

Жители Британии столкнулись с историческим ростом цен на электричество, газ и продовольствие, об этом сообщил изданию Spiegel местный пивовар Ричард Нейсби.

«Наша пивоварня существует уже 23 года, и дела у нас идут хуже некуда. Цены на солод и электроэнергию выросли в два раза», - рассказал Нейсби.

Он подчеркнул, что ожидается 30-процентное повышение налога на прибыль.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, уровень инфляции в стране составил рекордные 15%.

Отмечалось, что наиболее подорожали молоко и сливочное масло. Цены на них выросли на 46% и 30% соответственно.

Он пояснил, что стал покупать более дешевые вещи, чем раньше, ...повседневные продукты стали намного дороже.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года в Великобритании по итогам октября 2022 года годовая инфляция ускорилась до 11,1%, что стало рекордным с 1981 года.

За предшествующий 41 год значение стало максимальным, после того как показатель по итогам октября 1981 года составил 11,2%.

Отмечалось, что индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) оказался 9,6% после 8,8% в сентябре.

Ранее в начале ноября 2022 года в Британии продуктовая инфляция достигла рекордных 14,7%, что связано с ростом цен на энергоресурсы и затратами на оплату труда.

При этом журнал The Economist признавал, что Европа впадает в глубокую рецессию, а Россия из нее выбирается, показывая, что экономическая ситуация в стране улучшается.