Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 февраля 2023 13:52

Захарова назвал абсурдом слова Макрона о том, что поставки истребителей Украине не приведут к эскалации

Подобные заявления не соответсвуют логике взрослого человека, заявила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова назвал абсурдом слова Макрона о том, что поставки истребителей Украине не приведут к эскалации

Захарова назвал абсурдом слова Макрона о том, что поставки истребителей Украине не приведут к эскалации

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заявление президента Франции о том, что поставки истребителей Украине, не приведут к эскалации конфликта, выглядят абсурдными, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это какой-то абсурд, простите. Готовность Парижа поставить Киеву истребители подтвердил французский министр обороны. Президент Франции действительно уверен, что, если будут посавляться тяжелые вооружения и самолеты киевскому режиму, это не приведет к эскалации ситуации? Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека», – заявила она на брифинге.

Напомним, ранее глава Министерства вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что для Парижа нет табу в вопросе поставок истребителей Киеву, однако решения на этот счет еще не принято.

Как писал сайт KP.RU, Франция намерена поставить Украине дополнительно 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.