Захарова назвал абсурдом слова Макрона о том, что поставки истребителей Украине не приведут к эскалации Фото: Иван МАКЕЕВ

Заявление президента Франции о том, что поставки истребителей Украине, не приведут к эскалации конфликта, выглядят абсурдными, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это какой-то абсурд, простите. Готовность Парижа поставить Киеву истребители подтвердил французский министр обороны. Президент Франции действительно уверен, что, если будут посавляться тяжелые вооружения и самолеты киевскому режиму, это не приведет к эскалации ситуации? Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека», – заявила она на брифинге.

Напомним, ранее глава Министерства вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что для Парижа нет табу в вопросе поставок истребителей Киеву, однако решения на этот счет еще не принято.

Как писал сайт KP.RU, Франция намерена поставить Украине дополнительно 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.