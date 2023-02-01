Политолог прокомментировала слухи о возможности войны на Ближнем Востоке

Политолог прокомментировала слухи о возможности войны на Ближнему Востоке Фото: REUTERS

Известный политолог, востоковед Каринэ Геворгян прокомментировала на Радио «Комсомольская правда» последние события на Ближнем Востоке, отметив, что Вашингтон пытается спровоцировать Иран и Израиль на военный конфликт.

«Действительно, все-таки шумиха была вокруг атак беспилотников на иранские объекты. The Wall Street Journal на Израиль пальцем показал. Но было совершенно очевидно, белыми нитками шито, что это попытка спровоцировать Иран на необдуманные действия, на месть в адрес Израиля», - заявила она.

По ее словам, Тегеран вновь «выдержал мхатовскую паузу» и только вечером Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о «перпендикулярной информации», указав на то, что эта диверсия была предпринята террористической группой «Моджахедин-э Халк», которая в основном действует с территории Ирака.

«Иранцы считают, что эта группа давным-давно, извините за уголовную лексику, «покорешилась» и имеет выходы на западные и, возможно, израильские спецслужбы. Но поскольку у Ирана нет достаточных данных, подтверждающих это, они, будучи уважающей себя страной, никаких громких заявлений не делают», - отметила она.

По ее словам, части истеблишмента США «очень хочется спровоцировать Израиль, Иран, Турцию и некоторые другие страны в конфликты, разжечь этот регион ради его хаотизации».

Напомним, 28 января 2023 появилось сообщение о взрыве в городе Исфахан в центральной части Ирана, произошло на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны Ирана.

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