США пытаются стравить всех на Ближнем Востоке: получится ли у них начать новый конфликт Фото: REUTERS

Последние события на Ближнем Востоке на Радио «Комсомольская правда» прокомментировала известный политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

«Мне представляется, что в этой политической шарманке валы и иглы уже стерлись. Потому что держать за дебилов весь Ближний и Средний Восток – себе дороже», - сказала Геворгян, отвечая на вопрос, удастся ли Америке стравить всех на Ближнем Востоке, а затем снимать пенки.

Политолог отметила, что политики тоже приобрели большой опыт, что, собственно, подтверждается решением Саудовской Аравии и Эмиратов не повышать уровень добычи нефти, несмотря на то, что Байден чуть не на коленях их об этом просил.

По ее словам, эти страны, так осторожненько, но свои активы из Соединенных Штатов пытаются вывести.

Как писал сайт KP.RU, 8 августа 2022 года издание Advance отмечало, что итоговое решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на сто тысяч баррелей в день можно считать оскорбительным для президента США Джо Байдена.

Издание приводило слова эксперта в области нефтяных рынков Мэтта Смита, который пояснил, что это пощечина администрации Байдена.

В октябре 2022 года телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена перед намеченным на среду заседанием ОПЕК+ пытается отговорить участников организации от решения понизить объем производства сырой нефти.

Как отмечалось, в записях с ключевыми сообщениями администрации Байдена, угроза сокращения добычи нефти характеризуется как «тотальная катастрофа» и «вражеский акт».

Другой собеседник телеканала характеризовал настроения в Белом доме и вовсе как «панические».

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