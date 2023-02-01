Евросоюз собирается вдвое расширить программу подготовки украинских военных

ЕС собирается увеличить число проходящих подготовку украинских военных с 15 до 30 тысяч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз собирается увеличить число проходящих подготовку украинских военных в рамках тренировочной миссии Евросоюза с 15 тысяч до 30 тысяч. Об этом журналистам сообщили в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

Отмечается, что военная помощь Европейского союза для Киева будет обсуждаться во время саммита Евросоюз - Украина, который собираются провести в пятницу, 3 февраля. Встреча в верхах, скорее всего, состоится в Киеве.

«К концу второго квартала будет завершена подготовка 15 тысяч военных, после чего планируется поставить цель подготовить еще 15 тысяч», - заявил источник, отмечая, что такими образом, общее число военнослужащих, подготовленных в рамках данной миссии, увеличится до 30 тысяч.

Напомним, сегодня, 1 февраля, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал неправильным поставлять Киеву истребители.