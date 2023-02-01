Президент Польши Дуда исключил поставки истребителей F-16 Украине в ущерб безопасности Варшавы Фото: ru.wikipedia.org

Польша не будет передавать Украине истребители F-16, поскольку это может снизить собственную обороноспособность, заявил польский президента Анджей Дуда.

«Надо помнить, что мы поддерживаем Украину, но также заботимся о безопасности Польши. У нас в данный момент есть около 50 истребителей F-16. Мы готовы говорить с союзниками о поддержке Украины, но помогая ей, мы заботимся также о безопасности Польской Республики в рамках НАТО», – сказал политик в беседе с журналистами.

Как отметил Дуда важнейшим элементом безопасности является сдерживание, и поэтому важно иметь достаточный военный потенциал.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может направить Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

До этого президент Польши Дуда пообещал лидеру Украины Зеленскому передать роту танков Leopard в рамках международной коалиции.