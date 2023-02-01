Оззи Осборн объявил о прекращении гастрольной деятельности из-за проблем со здоровьем Фото: REUTERS

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн сообщил о прекращении гастрольной деятельности, а также отмене запланированного на 2023 год тура по Европе из-за проблем со здоровьем.

«Как вы все знаете, я повредил спину четыре года назад. С голосом все в порядке. Но после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных курсов физиотерапии мое тело все еще слабо», - написал 74-летний рок-музыкант в своем аккаунте в Twitter.

Осборн заявил, что пришел к выводу, что по своему физическому состоянию он не сможет принять участие в предстоящем турне по Великобритании, а также другим европейским странам, поскольку будет не в состоянии «перенести путешествие».

«Никогда не мог представить, что мои дни в турне закончатся таким образом. Моя команда в настоящее время пытается придумать, где я смог бы выступать без необходимости переездов из города в города и из страны в страну», - заявил он, уточнив, что вернуть деньги за приобретенные билеты возможно в кассах, где они были куплены.