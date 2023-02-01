Востоковед Геворгян: Доминирование США на глобусе разоряет страну

Востоковед Геворгян заявила, что доминирование США на глобусе разоряет страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глобальное доминирование Соединенных Штатов дорого обходится жителям страны, разоряя население США, считает политолог Каринэ Геворгян.

«Глобализация надорвала национальный ресурс самих США. Американские военные или спецслужбы на афганском героине заработали до двух триллионов долларов, но из государственной казны они тоже потратили два триллиона. Те деньги от героина точно не пошли в бюджет Америки. Сегодня самим США доминирование на глобусе обходится намного дороже, чем в 1990-е – оно разоряет Америку», – заявила она в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению политолога, американская элита провоцирует войны и эпидемии в мире, поскольку система теряет управляемость и зашла в тупик. Ничтожному проценту самых богатых необходимо содержать огромную армию управленцев, которые могут со временем сформировать «контрэлиту», поэтому США стремятся сократить народонаселение, объяснила Геворгян.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция РФ на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование Соединенных Штатов в мире.

Как писал сайт KP.RU, курс США на доминирование назван основной угрозой безопасности в новой Морской доктрине России.

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