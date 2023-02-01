Сальдо: ВСУ не удалось выбить армию России ни с одной позиции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинской армии не удалось выбить российские войска ни с одной позиции, об этом сказал РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Хочу обратить внимание критиков, что за весь период специальной военной операции враг не выбил наши войска ни с одной позиции», - заявил Сальдо.

Он подчеркнул, что везде, где враг продвинулся, наши части отошли по решениям своего командования.

Сальдо пояснил, что российские военные, действуя в меньшинстве, систематически выбивают врага с укреплённых позиций, превращённых в настоящие бетонные крепости, в том числе в городах.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года Владимир Сальдо заявил, что Киев пытается регулярно форсировать Днепр, но всегда терпит неудачу.

Он подчеркнул, что попытки форсировать Днепр или переправиться с правого на левый берег регулярно возникают. Попытки регулярно терпят неудачу.

Сальдо отметил, что абсолютно вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами.

Он пояснил, что это чисто выдумка тех командиров, которые получают приказы от преступного киевского режима.

20 января 2023 года Сальдо сообщал, что в Херсонской области Каховская ГЭС находится под мощной защитой системы ПВО, снаряды Вооруженных сил Украины до нее не достают.