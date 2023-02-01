Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме после обстрела ВСУ Фото: REUTERS

Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме после обстрела украинскими войсками перекачивающей станции «Новозыбков», сообщил советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин.

«Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме», – сказал он журналистам.

По словам представителя «Транснефти», в результате обстрела никто не пострадал, повреждения в настоящее время устраняются.

Как писал сайт KP.RU, ранее компания «Транснефть» заявила, что в минувший вторник, 31 января, была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Боеприпас, выпущенный с территории Украины, упал в поле в Новозыбковском районе.

В компании уточнили, что данная станция используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе и в разовом режиме, а последний раз она была включена всего на несколько часов, и это было в 2022 году.