Лукашенко в Зимбабве провожала рота почетного караула с козлом Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочую поездку в Зимбабве, в Telegram-канале «Пул Первого» появилась видеозапись почетных проводов.

На кадрах, опубликованных в сети, показано, как Александра Лукашенко под музыку провожает рота почетного караула, в составе которой входил козел.

При этом рога, копыта и хвост животного окрашены в красный цвет. На спину козла была накинута зеленая попона с символикой вооруженных сил африканской страны.

Как писал сайт BELARUS.KP.RU, 31 января 2023 года президент Беларуси Александр Лукашенко провел официальные переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Отмечалось, что переговоры состоялись в официальной резиденции президента Зимбабве – Государственном Доме (Стейт-Хаус).

Как сообщалось, Александр Лукашенко во время государственного визита в Зимбабве заявил, что президент этой африканской страны его давний друг.

Глава Белоруссии отметил, что сильные пытаются переделить мир, а Зимбабве - это кладовая полезных ископаемых.

Лукашенко уточнил, что спокойной жизни вам никто не даст.

Он подчеркнул, что санкции американцы против вас ввели не потому, что вы не демократичны, а потому что вы взяли под контроль свою страну и не пускаете сюда проходимцев и недругов.