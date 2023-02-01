Советник Зеленского обвинил Twitter и Маска в умышленном снижении популярности Украины в Сети Фото: REUTERS

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что новый владелец Twitter Илон Маск искусственно занижает популярность официальных страниц украинских властей в социальной сети.

По его словам, новый владелец Twitter занимается «пессимизацией», то есть обратной оптимизацией, страниц социальных сетей, которые связаны с Украиной. «Илон, может хватит пессимизировать официальные аккаунты Украины и принудительно сокращать охват? Слишком все очевидно», - написал советник офиса украинского президента в Twitter.

Напомним, как ранее писал сайт KP.RU, один из акционеров компании Twitter Марк Бейн Раселла подал в суд на Илона Маска, заявляя, что тот в установленные законом сроки, то есть десять дней, не проинформировал комиссию по ценным бумагам и биржам США о покупке свыше 5% акций компании, что привело к совершению сделки по более низкой цене.