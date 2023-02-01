Раскрыта роль России в ситуации на Ближнем Востоке: как страна сможет спасти мир от новой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный политолог, востоковед Каринэ Геворгян прокомментировала на Радио «Комсомольская правда» последние события на Ближнем Востоке, отметив, что Россия способна снизить напряженность в этом регионе.

«Россия не имеет ресурса для доминирования в регионе, но быть арбитром и способствовать снижению напряженности вполне в состоянии ... Потому что американцы, как известно, где ни посредничают, они везде после этого доминируют так, что приходится подчиняться им даже в ущерб собственным интересам. Более того, я совершенно не удивлюсь, когда Россия предложит создать формат урегулирования ирано-израильского конфликта», - заявила она.

Геворгян отметила, что у ирано-израильского конфликта «вообще нет никакого формата, а в основном Израиль с Ираном «ругаются, говорят какие-то грозные фразы в адрес друг друга».

По ее словам, если Москва «не потеряет волю к жизни, то у нее, помимо того, что она может стать арбитром». Как отметила специалист, у российской стороны есть шанс «создать свой валютно-экономический регион, соседом или даже членом которого может стать в том числе Индия».

Напомним, в минувшую субботу, 28 января, появилось заявление о взрыве в городе Исфахан в центральной части Ирана, которое случилось на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны Ирана. Позже появились сообщения о причастности к произошедшему Израиля.

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