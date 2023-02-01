Raiffeisenbank рассматривает продажу бизнеса в России Фото: пресс-служба Raiffeisenbank

Австрийский Raiffeisenbank допускает уход с российского рынка, следует из отчета банка о предварительных итогах прошлого года.

Как сказано в документе на сайте Raiffeisenbank, рассматриваются разные варианты будущего российской дочерней компании банка, в том числе постепенная ее продажа. Отмечается, что необходимости в рекапитализации «дочки» Raiffeisenbank нет.

Как писал сайт KP.RU, Raiffeisenbank по итогам прошлого года получил прибыль в 3,8 миллиарда евро, более половины из которых обеспечили российские активы. Согласно отчету чистая прибыль банка в России выросла в 4,3 раза – до двух миллиардов евро. Тем самым российский бизнес принес ему 54% от всей прибыли.

Напомним, в конце октября 2022 российский президент Владимир Путин утвердил список из 45 российских банков, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных государств. В их число попал и Raiffeisenbank.