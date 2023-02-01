США ввели санкции в отношении 10 физлиц и 12 компаний, связанных с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон расширил санкционные ограничения в отношении Москвы, внеся в черный список десять физических и двенадцать юридических лиц, связанных с Россией. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил Минфин США.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса», - сказано в заявлении ведомства.

Как говорится в приведенном перечне, в «черный список» попали граждане России, а также Латвии, Израиля, Сингапура, Узбекистана и Кипра. В отношении предприятий ограничительный меры были введены в отношении компаний из Израиля, Латвии, Сингапура, а также Кипра и Болгарии.

Напомним, в конце января текущего года Госдепартамент США объявил о введении визовых санкции в отношении 531 представителя Вооруженных сил (ВС) России.