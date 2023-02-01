Пригожин: Артемовск пока не находится в оперативном окружении российских сил Фото: REUTERS

Артемовск на сегодняшний день пока не в оперативном окружении российских сил, об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Евгения Пригожина.

«Оперативное окружение - это когда все дороги и пути снабжения, эвакуации и любого перемещения находятся под огневым контролем противника», - заявил Пригожин.

Он отметил, что на сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет.

Пригожин подчеркнул, что из оперативных соображений обычно об этом публично не докладывают.

По его словам, «когда город будет взят, вы, безусловно, об этом узнаете».

Как писал сайт KP.RU, 1 февраля 2023 года советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что Артемовск взят в оперативное окружение российскими военными.

Он уточнял, что наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр - Артемовск.

По его словам, эта дорога была последним путем снабжения ВСУ в Артемовске. По колоннам ВСУ, снабжающим украинскую группировку в городе, нанесен удар.

30 января 2023 года Денис Пушилин заявил, что в Аремовске ведутся ожесточенные бои, российские войска продолжают продвижение.

По его словам, еще преждевременно говорить об оперативном окружении города силами России.

Он отмечал, что идут позиционные противостояния, но на основных участках мы видим, конечно, продвижение вперед.