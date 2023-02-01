Зеленая комета пролетит над Землей впервые за 50 000 лет в ночь на 2 февраля 2023 года

Зеленая комета пролетит над Землей впервые за 50 000 лет в ночь на 2 февраля

Зеленая комета, которая официально называется C/2022 E3 (ZTF), пролетит над Землей в ночь со среды на четверг, с 1 на 2 февраля, что произойдет впервые за 50 000 лет.

Как сообщается, лучше всего наблюдать небесное тело смогут жители небольших сибирских, а также уральских городов, где меньше световое загрязнение. Так наблюдать небесное тело можно будет в Новосибирске, Омске, Барнауле, Иркутске, Томске, Кемерово и Новокузнецке. Но вот жителя Москвы и Санкт-Петербурга повезло меньше, поскольку там будет плохая погода.

Комитета пролетит между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой. Последний раз это небесное тело пролетало над Землей в период каменного века, когда по нашей планете ходили мамонты. Как писал сайт KP.RU, все это произошло потому что C/2022 E3 (ZTF) совершает оборот вокруг Солнца по очень вытянутой орбите, затрачивая таким образом 50 тысяч лет, а отдаляется она на расстояние, которое почти в три тысячи раз больше расстояние от Солнца до Земли.