На юге Израиля звучат сирены тревоги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирены звучат на юге Израиля в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа, об этом сообщили в Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

«Получено сообщение о включении сирен в городе Сдерот и районе, прилегающем к сектору Газа», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 5 августа 2022 года система оповещения о воздушной тревоге сработала в нескольких районах Израиля.

Сообщалось, что сирены работали в центральных и южных районах страны.

Ранее командир палестинской группировки «Исламский джихад» пригрозил Тель-Авиву ракетным ударом. Глава группировки заявил, что в этой битве «не будет красных линий».

Также 5 августа Армия обороны Израиля нанесла удар по сектору Газа, сообщив, что проводит операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад».