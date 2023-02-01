ФБР проводит обыск в доме Байдена в рамках дела о секретных документах Фото: REUTERS

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) проводят обыск в доме у президента США Джо Байдена в Рехобот Бич в рамках дела о секретных документах. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил личный адвокат американского лидера.

«У нас будет дополнительная информация по завершении сегодняшнего обыска», - заявил адвокат президента США.

Ранее телеканал CBS, ссылаясь на источники также сообщил об обысках в доме Байдена в Рехобот Бич, а позже личный адвокат американского президента Боб Бауэр заявил, что обыск проходит при полной поддержке, а также взаимодействии со стороны главы государства.

Джо Байдена, как и бывшего президента США Дональда Трампа, затронул скандал в связи с обращением с секретными документами, который относятся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позже секретные бумаги также нашли в гараже его дома в Уилмингтоне. Сам Байден назвал находку сюрпризом, заявив, что не знает ничего содержании бумаг.