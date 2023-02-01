Врачи дали советы, как пережить февраль – самый сложный месяц зимы
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Наступил последний месяц зимы, который считается самым сложным. Истощаются моральные и физические силы, все сильнее чувствуется нехватка солнца и витамина D в организме.
В феврале чаще случаются депрессии, психоэмоциональное состояние ухудшается, развивается апатия, усталость.
Психолог Кристина Дюран добавляет в список проблем малоподвижный образ жизни, что тоже блокирует выработку эндорфинов.
Для многих причиной депрессии в феврале становится День всех влюбленных, им просто не с кем проводить праздник. Так что лучше все будет снизить требования к себе в феврале.
- Попробуйте выспаться, вспомните о физических нагрузках. Это поможет снять раздражение и агрессию. Задумайтесь о новом хобби. Не сидите все выходные перед телевизором, а вносите в свою жизнь разнообразие, – советует психолог "Абзацу".
Подойдут поездки в новые места по выходным, прогулки по новым маршрутам.
Врач общей практики Денис Прокофьев отмечает, что из-за скачков температур, в феврале возрастает риск простудных заболеваний.
Чтобы поддержать иммунитет, стоит использовать витамины и антигипоксанты (по назначению врача). Правильное питание, натуральные иммуностимуляторы – замороженные ягоды, мед, малиновое варенье, миндаль – все это принесет максимальную пользу организму