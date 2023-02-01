В США напомнили Западу о предупреждении Путина по Украине во время Мюнхенской речи Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Игнорирование странами Запада главного посыла президента России Владимира Путина во время Мюнхенской речи в 2007 году привело к конфликту на Украине, считает журналист Джаред Петерсон.

В статье для The American Thinker обозреватель напомнил, что российский лидер предупреждал о «красных линиях», главной из которых является Украина. Как отметил Петерсон, Москва не станет терпеть накачивания Украины вооружением со стороны Соединенных Штатов. Несмотря на все предупреждения, неоконсерваторы в США «продолжали не замечать очевидных сигналов» России, подчеркнул он.

По мнению журналиста, украинский конфликта «был фактически спровоцирован вялотекущей войной Запада против Кремля». Петерсон возложил ответственность за создание условий для боевых действий на «сменявшие другу друга» правительства США.

Ранее сайт KP.RU разбирался, можно ли верить в желание США урегулировать конфликт на Украине.