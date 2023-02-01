Нетаньяху рассматривает возможность поставок Украине систем ПРО «Железный купол» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль может поставить Украине систем противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»), заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Я определенно это рассматриваю», – сказал глава израильского правительства в интервью телеканалу CNN.

Как отметил политик, Соединенные Штаты уже отправили Украине большую часть боеприпасов, которые находились в Израиле.

Напомним, летом прошлого года сообщалось, что власти Украины намерены закупить у Израиля систему ПРО Iron Dome и добиться передачи противотанковой ракетной системы Spike SR из Германии, произведенной израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems.

Как писал сайт kp.ru, ранее власти Израиля запретили Соединенным Штатам поставлять системы ПРО «Железный купол» на Украину, чтобы не портить отношения с Россией.