Сальдо: строительство города начато на Арабатской стрелке под Херсоном Фото: кадр из видео

Начато строительство нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области, об этом заявил врио губернатора Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что новый город будет рассчитан на 30 тысяч человек.

«Начато строительство нового города в Херсонской области на Арабатской стрелке, уже работают строители», - сказал Сальдо.

Как писал сайт DONETSK.KP.RU, 20 января 2023 года сообщалось, что первый камень нового города планируют заложить уже в ближайшее время, а полноценная стройка развернется весной.

Напомним, 113-километровая Арабатская стрелка - это песчаная коса, расположенная на северо-востоке Крымского полуострова и отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Она соединяет Херсонскую область и Крым.

Отмечалось, что Арабатская стрелка является курортной зоной, где расположено множество пансионатов, но скоро появится целый город, рассчитанный на 30 тысяч жителей. О грандиозных планах по его строительству власти объявили в конце прошлого года.