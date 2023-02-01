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НовостиПолитика1 февраля 2023 16:31

Путин поручил возместить потери лишившимся жилья после обстрелов ВСУ

Проблемы для граждан стоят очень остро, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поручил возместить потери лишившимся жилья после обстрелов ВСУ

Путин поручил возместить потери лишившимся жилья после обстрелов ВСУ

Фото: REUTERS

Власти должны возместить потери россиянам, лишившимся жилья в результате обстрелов Вооруженных сил Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Люди лишились жилья, вынуждены были переехать к родственникам или во временные пункты проживания. Проблемы для граждан стоят очень остро. Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло- и водоснабжения», – сказал он на совещании восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах.

Глава государства потребовал от чиновников не затягивать оказание помощи гражданам, а действовать быстро и эффективно. Президент также коснулся вопрос поддержки россиянам, потерявшим жилье вследствие чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов, напомнив о единовременных выплатах и пособиях, а также восстановлении социальных объектов за счет федеральных средств.

Напомним, Путин в среду, 1 февраля, в ходе совещание по восстановлению жилья в приграничных районах, разрушенных из-за атак украинских войск, сообщил, что по итогам встречи с главой Белгородской области были даны поручения по поддержке, а также восстановлению российских регионов.