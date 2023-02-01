Путин поручил возместить потери лишившимся жилья после обстрелов ВСУ Фото: REUTERS

Власти должны возместить потери россиянам, лишившимся жилья в результате обстрелов Вооруженных сил Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Люди лишились жилья, вынуждены были переехать к родственникам или во временные пункты проживания. Проблемы для граждан стоят очень остро. Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло- и водоснабжения», – сказал он на совещании восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах.

Глава государства потребовал от чиновников не затягивать оказание помощи гражданам, а действовать быстро и эффективно. Президент также коснулся вопрос поддержки россиянам, потерявшим жилье вследствие чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов, напомнив о единовременных выплатах и пособиях, а также восстановлении социальных объектов за счет федеральных средств.

Напомним, Путин в среду, 1 февраля, в ходе совещание по восстановлению жилья в приграничных районах, разрушенных из-за атак украинских войск, сообщил, что по итогам встречи с главой Белгородской области были даны поручения по поддержке, а также восстановлению российских регионов.