На Украине не исключили мобилизацию ограниченно годных к службе Фото: REUTERS

Ограниченно годных к воинской службе из-за состояния здоровья украинцев могут мобилизовать, об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача.

«На Украине могут мобилизовать ограниченно пригодных по состоянию здоровья», - сказано в сообщении в Telegram-канале теле-проекта «Говорит большой Львов».

Горбач подтвердил, что «негодных» все-таки могут призвать, но проходить службу они будут в небоевых частях обеспечения.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года венгерское издание Pesti Sracok сообщило, что самая масштабная мобилизация с начала украинского конфликта проводится в Закарпатье.

В статье отметили, что в последние дни Закарпатье наводнили сотни украинских военных и милиционеров.

Журналисты подчеркивали, что регистрируют, раздают повестки и забирают: на улице, на рынке, в автобусе, у детского сада, в кафе. Они уже заходят в дома.

По информации издания, в Закарпатской области, которая расположена далеко от зоны ведения боевых действий, планируется мобилизовать 10 тысяч человек.

Уточнялось, что это связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром.