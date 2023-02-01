Прокачка нефти по «Дружбе» в Германию прекратилась с начала 2023 года Фото: соцсети

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию прекратилась с 1 января этого года, рассказали источники, знакомые с вопросом.

По информации «Ведомостей», с 1 по 29 января через нефтепровод не было прокачано ни одной тонны черного золота в Германию, тогда как по экспортному графику в ФРГ должно быть направлено по «Дружбе» 10 тысяч тонн нефти только в январе. В первом квартале через этот трубопровод должно быть прокачано 30 тысяч тонн нефти.

План по поставкам нефти в Германию на первый квартал 2023 года сократился в годовом выражении в 126 раз, отмечается в сообщении.

Напомним, Казахстан планирует поставить в Германию по трубопроводу «Дружба» первую партию нефти в начале февраля этого года.

Как писал сайт KP.RU, ранее компания «Транснефть» заявила, что в минувший вторник, 31 января, была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Боеприпас, выпущенный с территории Украины, упал в поле в Новозыбковском районе.