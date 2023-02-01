В Белом доме назвали положительным моментом слова Пескова о важности договора СНВ-3 Фото: REUTERS

Заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о важности договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) говорят о заинтересованности России в нем, это положительный момент, считает координатор по контролю над вооружениями Совета нацбезопасности Белого дома Кара Аберкромби.

«Думаю, это вновь указывает на то, что обе стороны продолжают считать контроль над вооружениями и ДСНВ-3 нашим общим интересом. И это положительный момент», – заявила она на мероприятии Ассоциации по контролю над вооружениями.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Москва считает продолжение действия СНВ-3 очень важным. По его мнению, этот договор остается единственным «гипотетически жизнеспособным».

Как писал сайт KP.RU, ранее Россия решила предложить США новые даты проведения встречи по ДСНВ. Напомним, заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ должно было пройти в с 29 ноября по 6 декабря 2022 в Каире.

Между тем Госдеп США открыто обвинил Россию в нарушении договора СНВ из-за блокирования инспекций.