В Молдавии заявили, что обнаруженные обломки ракет являются частями украинской С-300 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обломки ракет, которые были обнаружены на территории Молдавии этой зимой, являются частью снарядов украинской системы ПВО С-300, об этом заявила глава МВД страны Анна Ревенко на заседании кабмина.

«В результате предварительных проверок установлено, что обнаруженные элементы являются фрагментами пусковых частей ракет зенитного комплекса С-300», - заявила Ревенко.

По словам Ревенко, это доказывает уязвимость воздушного пространства Молдавии.

Министр настивает на продлении режима чрезвычайного положения в Молдавии.

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года патруль пограничной полиции Молдавии на границе с Украиной обнаружил неразорвавшуюся ракету.

В сообщении отмечалось, что недалеко от города Бричень в саду обнаружена ракета. Отмечалось, что взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции.

Ранее 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

Экстренные службы Польши подтверждали гибель двоих человек в результате взрыва.