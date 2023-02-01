Министр обороны ФРГ заявил, что танкистов ВСУ обучат только базовым навыкам Фото: REUTERS

Обучение в ФРГ украинских танкистов использованию Leopard будет неполным, об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

«По-другому не получится», - заявил министр.

Он отметил, что их ознакомят лишь с базовыми навыками.

Как писал сайт KP.RU, 26 января 2023 года глава Минобороны Германии Борис Писториус после решения правительства Германии отправить Украине танки заявил, что не понимает тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по этому поводу.

Министр подчеркнул, что «тут нет ничего радостного».

Ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.

При этом читатели Die Welt раскритиковали планы Германии передать Украине танки Leopard 2.

Пользователи отмечали, что поставки танков приведут только к гибели большего количества людей.