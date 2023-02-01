Аналитики спрогнозировали, что в 2023 году бензин может подорожать на 5-11% Фото: Олег УКЛАДОВ

Аналитики спрогнозировали, как изменятся цены на бензин в 2023 году. По мнению экспертов, он может подорожать от 5 до 11%.

Причины для такого роста цен - сокращение производства из-за эмбарго на экспорт нефти в Евросоюз.

Объемы нефтепереработки в России значительно сокращаются, это ведет к снижению объемов производимого бензина. Сейчас объемы экспорта сокращаются, все идет на внутренний рынок.

-Бензин производится на предприятиях с другими продуктами. Это и мазут, и дизельное топливо, спрос на которых из-за санкции снижается. За счет этого, средняя цена на бензин может вырасти на 7–11%, до 56–58 руб, - говорит NEWS.ru главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман.

В таком случае, ежеквартальная прибавка будет составлять порядка 1,5-2 млн рублей. К маю-апреля литр топлива будет стоить 53-54 рубля.

Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров тоже склонен полагать, что цены не будут стоять на месте.

Его годовой прогноз – увеличение на 5-6%, то есть, прирост в цифрах будет составлять не выше 5 рублей.

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев полагает, что ждать роста цен нужно к лету. В этот период начинается высокий сезон.

АИ-92 может подорожать до 50 руб. за литр, АИ-95 — до 55 руб., дизель — до 60 руб.