Власти Крыма национализируют активы украинских олигархов Ахметова и Коломойского

Бизнесмен Ринат Ахметов Фото: кадр из видео

Власти Крыма решили национализировать имущество украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

Как уточнил депутат в своем Telegram-канале, Ахметов лишится ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», включая имущество пансионата «Горняк», и ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера». Что касается Коломойского, то национализации в Крыму подлежат его активы в ООО «ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК».

Кроме того, будет национализировано ООО «Энвил», которым владеет дочь Коломойского, а также имущество ряда украинских банков и заводов, например, АО «Альминский завод строительных материалов» и АО «Камыш-Бурунский Железорудый комбинат».

По словам Константинова, Крыму с моральной точки зрения важно прекратить деятельность украинского бизнеса, однако это не означает закрытие самих предприятий. Он объяснил, что на них появится новый руководящий состав и введены временные администрации. Затем будет проведена приватизация, и они будут работать в законодательном поле России, добавил спикер парламента Крыма.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти Крыма приняли решение национализировать кинотеатр «Сатурн IMAX», который принадлежит бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку.