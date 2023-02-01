Россияне готовы хранить сбережения в юанях, вместо долларов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Россияне по-прежнему предпочитают хранить сбережения в валюте. Об этом говорят 16% респондентов. Самой популярной валютой остается доллар и евро, на них делают ставку 71% россиян. А 33% готовы в течении нового года перейти на другие валюты.

Согласно опросу аналитиков финансового маркетплейса «Сравни», большая половина тех, кто хочет отказаться от доллара, готовы выбрать китайский юань.

Валюты стран СНГ предпочитают 8%, в пользу дирхам ОАЭ высказываются 4%, а турецкая лира блика 3%.

Как сообщает РИАМО, со ссылкой на опрос маркетплейса «Сравни», чаще всего россияне хранят валютные сбережения на картах или в наличных.

Тем временем, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов предположил, когда россияне ощутят улучшение экономической ситуации в РФ и рост ВВП. Положительные сдвиги россияне почувствуют во втором полугодии, пишет Москва 24.

С точки зрения частных инвестиций 2022 год был провальным, причем подкачали самые надежные сферы, передает "360".