Полковник США Макгрегор заявил, что Зеленский и его команда могут сбежать в Польшу Фото: REUTERS

Украина распадается как государство, и единственным спасением для Владимира Зеленского и его команды будет бегство в Польшу, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Россия побеждает. Украина рушится. Страна на грани краха. Мы сами все это скоро увидим», - заявил офицер.

Экс-советник уточнил, что российские солдаты сокрушат то, что осталось от украинских вооруженных сил.

Макгрегор подчеркнул, что Москва разберется с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь еще.

Как писал сайт KP.RU, Макгрегор заявил, что Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства.

Офицер сообщил, что в Америке сейчас все знают, что Украина проигрывает. Он отмечал, что украинское сопротивление рушится.

По его мнению, сама страна находится под угрозой исчезновения — настолько все плохо.

27 января 2023 года Макгрегор заявил, что США проигрывают в противостоянии с Россией на фоне украинского конфликта.

Офицер уточнил, что вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией.