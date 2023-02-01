Россия в ООН сообщила о вероятности столкновения ядерных держав Фото: REUTERS

Поставки Киеву западного оружия, используемого для обстрелов мирных жителей в Донбассе, повышают вероятность столкновения ядерных держав, заявила российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН.

«Своей углубляющейся вовлеченностью в военную конфронтацию на Украине путем поставок вооружений, подготовки наемников, предоставления разведывательной информации, указанные страны создают реальные риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав», - сказали дипломаты.

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года представитель МИД России Мария Захарова в связи с готовящимися Западом новыми поставками вооружений Украине напомнила, что это оружие является законной целью для РФ.

Она отметила, что американское и другое западное оружие на Украине, также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российских вооруженных сил.

Захарова уточнила, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.