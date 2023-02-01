Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет военной конфронтации с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль не хочет военной конфронтации с Россией и для этого осуществляет координацию с ней при полетах израильских ВВС над Сирией, об этом заявил в интервью телеканалу CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«У нас с Россией комплексные отношения», - сказал премьер.

Нетаньяху отметил, что свобода воздуха в Сирии, которая нам необходима, могла бы привести нас к столкновениям с российскими летчиками.

Политик подчеркнул, что он предпочитает, чтобы этого не случилось, и он открыто говорил Владимиру Путину об этом.

Он указал, что он не хочет российско-израильской военной конфронтации, и никто не хочет.

Как писал сайт KP.RU, премьер телеканалу CNN заявил, что Израиль может поставить Украине систем противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»).

Политик сообщил, что он определенно это рассматривает.

Как он отметил, Соединенные Штаты уже отправили Украине большую часть боеприпасов, которые находились в Израиле.

В интервью тому же телеканалу Нетаньяху заявил, что готов выступить в роли посредника в украинском кризисе.

Он добавил, что если ему поступят соответствующие предложения от всех заинтересованных сторон.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил готовность выступить посредником в урегулировании украинского конфликта.