Власти Болгарии разрешили экспорт нефтепродуктов из российской сырой нефти на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Болгарии в виде исключения приняло решение разрешить с 5 февраля 2023 года экспорт нефтепродуктов, полученных из российской сырой нефти, об этом сообщили в правительственной пресс-службе.

«С 5 февраля 2023 года разрешается экспорт нефтепродуктов на Украину, а также экспорт определенных продуктов нефтепереработки, полученных из российской сырой нефти, в третьи страны», - сказано в сообщении.

Отмечалось, экспорт нефтепродуктов необходим, чтобы «ограничить риски для окружающей среды».

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года сообщалось, что правительство Болгарии планирует разрешить поставки российской сырой нефти, чтобы не допустить снижения производства нефтеперерабатывающего предприятия, от которого сильно зависит экономическое состояние страны.

Издание уточняло что в противном случае налоговые поступления в национальный бюджет существенно уменьшатся, а в государстве начнется дефицит топлива и увеличится инфляция.

Ранее премьер-министр страны Кирилл Петков заявлял, что Болгария получила отсрочку по частичному эмбарго на поставки российской нефти до конца 2024 года.