Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика1 февраля 2023 18:51

Власти Болгарии разрешили экспорт нефтепродуктов из российской сырой нефти на Украину

Данное разрешение выдано ввиде исключения
Сергей ГАПЧУК
Власти Болгарии разрешили экспорт нефтепродуктов из российской сырой нефти на Украину

Власти Болгарии разрешили экспорт нефтепродуктов из российской сырой нефти на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Болгарии в виде исключения приняло решение разрешить с 5 февраля 2023 года экспорт нефтепродуктов, полученных из российской сырой нефти, об этом сообщили в правительственной пресс-службе.

«С 5 февраля 2023 года разрешается экспорт нефтепродуктов на Украину, а также экспорт определенных продуктов нефтепереработки, полученных из российской сырой нефти, в третьи страны», - сказано в сообщении.

Отмечалось, экспорт нефтепродуктов необходим, чтобы «ограничить риски для окружающей среды».

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года сообщалось, что правительство Болгарии планирует разрешить поставки российской сырой нефти, чтобы не допустить снижения производства нефтеперерабатывающего предприятия, от которого сильно зависит экономическое состояние страны.

Издание уточняло что в противном случае налоговые поступления в национальный бюджет существенно уменьшатся, а в государстве начнется дефицит топлива и увеличится инфляция.

Ранее премьер-министр страны Кирилл Петков заявлял, что Болгария получила отсрочку по частичному эмбарго на поставки российской нефти до конца 2024 года.