ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,5-4,75% Фото: REUTERS

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам февральского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 4,5-4,75% годовых, об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Как писал сайт KP.RU, 14 декабря 2022 года ФРС США повышала ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,50%.

Основной причиной повышения ставки стал конфликт России в Украине, который, по версии ведомства, серьезно повлиял на инфляцию и вызвал необходимость вмешаться.

2 ноября 2022 года ФРС США по итогам двухдневного заседания в ноябре 2022 года четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4%.

Напомним, что в июне 2022 года впервые с 1994 года ФРС повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов.

Отмечалось, что регулятор продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, агентских долговых и агентских ипотечных ценных бумаг.