Рогов сообщил, что российские военные контролируют поселок Сакко и Ванцетти под Соледаром Фото: Александр КОЦ

Российские военные контролируют поселок Сакко и Ванцетти под Соледаром, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Посёлок Сакко и Ванцетти к западу от Соледара перешёл под контроль российских военных», - сообщил Рогов.

Как писал сайт KP.RU, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженным силам России осталось пройти несколько километров для того, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска.

Офицер заявил, что наши силы взяли этот населенный пункт «в подкову».

Пресс-служба Евгения Пригожина сообщала, что Артемовск на сегодняшний день пока не в оперативном окружении российских сил.