Диетолог Павличенко посоветовала россиянам ужинать куриной грудкой с овощами, чтобы не толстеть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук, кардиолог Светлана Павличенко дала россиянам советы о том, как правильно ужинать, чтобы не набрать при этом лишние килограммы.

По словам эксперта, поздние перекусы, особенно калорийными снеками и сладостями, гораздо более опасны для здоровья и для талии, чем полноценный ужин в рамках здорового питания. Об этом пишет Газета.Ru.

- Ужинать нужно в комфортное время, чтобы не успеть проголодаться до отхода ко сну и в то же время не испытывать тяжести в желудке, - объясняет доктор. - Идеальный ужин - куриная грудка или кусок рыбы с овощным гарниром. 2-3 раза в неделю попробуйте полностью отказаться от животного белка, заменив его растительным, например, бобами или фасолью.

Павличенко также добавила, что ужин напрямую связан с самочувствием на следующее утро. Например, главная причина отечности по утрам избыток соли в рационе.

Ранее ФАН писал, что сбросить вес после новогодних праздников можно с помощью небольших хитростей, в том числе "вкусных" разгрузочных дней и "принципа здоровой тарелки", рассказали диетологи.

Также RT напоминал, что свое утро стоит со стакана тёплой воды и правильного завтрака. Такого мнения придерживается ряд диетологов. При этом, утром категорически нельзя употреблять бекон или жареное сало, которые являются тяжёлыми продуктами.