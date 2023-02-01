Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по Украине на 8 февраля, об этом сообщила постоянный представитель Мальты при организации Ванесса Фрейзер, председательствующая в Совбезе.

«Россия запросила 8-го», — сказала она.

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Российская Федерация инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН, которое пройдет 17 января в 23.00 по московскому времени.

Полянский уточнил, что не будет озвучивать тему заседания.

Также Полянский пояснил, что 20 января будет проведено неформальное заседание Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса.

Ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 13 января 2023 года, об этом говорится в программе мероприятий Совбеза на следующую неделю.

Напомним, 21 февраля 2022 года в штаб-квартире ООН на экстренное заседание собирался Совет Безопасности Организации. Он был созван по требованию Киева на фоне признания Россией республик Донбасса.